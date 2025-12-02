«Балтика» попала в рейтинг команд Европы, которые пропускают меньше всего

Только «Порту» пропустил меньше «Балтики» среди команд топ-10 лиг Европы. Команда Талалаева пропускает в среднем 0,4 гола за матч
«Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает вторую позицию в рейтинге команд, которые пропускают меньше всего в этом сезоне среди топ-10 лиг Европы.
Меньше российского клуба пропускает только «Порту» (0.3 – 3 гола в 12 матчах):
Лист клубов выглядит таким образом:
0,3 – «Порту»;
0,4 – «Балтика»;
0,5 – «Гезтепе»;
0,5 – «Спортинг»;
0,5 – «Жил Висенте»;
0,5 – «Арсенал»;
0,5 – «Комо».
0,5 – «Рома»;
