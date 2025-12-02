Быстров высказался о «Спартаке»

Бывший российский футболист Владимир Быстров заявил, что «Спартак» должен завершать текущий сезон Мир РПЛ в тройке лучших команд. После 17 туров красно-белые, набрав 28 очков, занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от расположившегося на третьей строчке «Зенита» на восемь очков.

