Защитника "Динамо" Мх хотят купить топ-клубы РПЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил об интересе топ-клубов Российской Премьер-Лиги к защитнику команды Темиркану Сундукову.

"Сундуков — российский футболист, регулярно играющий на уровне РПЛ на позиции крайнего защитника. Молодой правоногий латераль, который играет и слева, и справа. Естественно, им интересуются топ-клубы. Есть ли уже какие-то конкретные переговоры? Нет. Фиксированной суммы отступных у него в контракте нет, мы не хотим продавать его только ради того, чтобы продать. Но если будет предложение, которое всех устроит, мы пойдем навстречу", — сказал Газизов в беседе с "Матч ТВ".

Темиркан Сундуков в текущем сезоне провел за "Динамо" Мх 23 матча, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.