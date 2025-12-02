Кордоба не покинет «Краснодар»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что Джон Кордоба останется играть в «Краснодаре», так как этот футболист очень важен для команды, пишет сетевое издание Metaratings.ru.

«Кордоба – очень важный игрок для «Краснодара», он имеет большой вес в команде. Стать лучшим бомбардиром клуба – большое достижение. Если у «Краснодара» есть цель стать чемпионом снова, то ни в коем случае нельзя расставаться с ним. Кордоба очень успешно играет, было бы неразумно продавать лидера. Скорее поверю в то, что «Краснодар» продлит с ним контракт, чем теперь отпустит куда-то», – сказал Барбоза Metaratings.ru.

В минувшем туре Кордоба стал лучшим бомбардиром за всю историю «Краснодара», забил гол самарским «Крыльям Советов». В общей сложности он забил за команду 69 мячей.