Агенты Жубала прокомментировали возможный уход игрока из "Краснодара"

Представители агентства Left Sports, клиентом которого является защитник "Краснодара" Жубал, прокомментировали информацию о том, что игрок может покинуть клуб.

© Rusfootball

Ранее СМИ сообщали, что интерес к Жубалу проявляют клубы из Бразилии и Японии.

"Интерес есть, но Жубал — игрок "Краснодара", — заявил сотрудник Left Sports в беседе с "Евро-Футбол.Ру".

Бразилец Жубал перешел в "Краснодар" из французского "Осера" в июле этого года на правах свободного агента. На данный момент в составе "быков" футболист провел 10 матчей и забил один гол.

Контракт Жубала с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.