Черчесов предложил убрать ВАР

Станислав Черчесов: «Убрал бы ВАР и жил с судейскими ошибками. Их меньше не стало, но раздражаешься больше. ВАР можно смотреть 50 раз, но иногда не можем понять, что где творится»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил отказаться от системе видеоповторов ВАР.
«Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвертого помощника. Это уже восемь глаз плюс еще на ВАР сидят люди. Его можно смотреть 50 раз, но мы все равно иногда не можем понять, что где творится. Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – сказал Станислав Черчесов.
