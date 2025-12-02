Слуцкий назвал команды, которые борются за чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, на данный момент возглавляющий китайский «Шанхай Шэньхуа», определил три команды, которые борются за чемпионство в Мир РПЛ текущего сезона.

— Леонид Викторович, у нас четыре команды, которые борются за титул или всё-таки три?

— Три. Я очень впечатлён работой Галактионова в «Локомотиве», но я не верю, что они будут бороться до конца за титул. Более того мне кажется, что вообще будут бороться две [команды], к огромному сожалению…

— А если ЦСКА подкупится?

— Ну вот единственное, если… Потому что совсем играть без нападающего очень тяжело, очень, – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 17 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», на второй строчке располагается ЦСКА, тройку лидеров замыкает «Зенит».