РФС раскрыл программу матча, посвященного Симоняну

Матч 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе в составе сборной СССР Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 6 декабря. Перед началом игры в чаше стадиона "Лукойл-Арена" будут продемонстрированы уникальные архивные фото и кадры кинохроники с участием Симоняна, прозвучат его любимые песни. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах. Встреча начнется с минуты молчания.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).