Защитник "Локомотива" рассказал о самочувствии после травмы

Александр Сильянов поделился информацией о своем самочувствии.

"У меня все хорошо, полностью восстановился после травмы, чувствую себя отлично", - передает слова Сильянова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Сильянов, играющий на позиции защитника, провел в составе московского "Локомотива" 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Контракт 24-летнего игрока с красно-зелеными рассчитан до лета 2029 года.