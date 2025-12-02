Винисиус отреагировал на провокации фанатов «Жироны»

Фанаты «Жироны» освистывали Винисиуса при каждом касании и изображали плач, когда он жаловался судье. Вингер «Реала» жестом показал, что каталонцы вылетят
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор жестом показал болельщикам «Жироны», что их команда вылетит.
«Жирона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 1:1 в 14-м туре Ла Лиги. Фанаты каталонской команды освистывали бразильского игрока соперника каждый раз, когда он касался мяча. Некоторые из них изображали плач, когда Винисиус жаловался судье.
В программе El Día Después на Movistar Plus показали кадры, на которых футболист мадридцев ответил фанатам «Жироны»: он жестом показал, что их команда вылетит в Сегунду, и иронично улыбался.
«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 33 очка после 14 туров. «Жирона» идет 18-й с 12 баллами.
