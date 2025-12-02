Клубу РПЛ могут заблокировать счета из-за почти миллиардного долга

Самарскому футбольному клубу «Крылья Советов», который выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ), могут заблокировать счета из-за долга. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с клуба. Согласно опубликованной информации, судебные приставы уже завели на клуб исполнительное производство. По закону на то, чтобы вернуть деньги, у боссов команды есть пять дней, не считая самого первого.

Погасить задолженность надо до 6 декабря, но из-за того, что это выходной день, срок сдвигается — до 8 числа.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

В «РТ-Капитал» отметили, что ежегодно подтверждали статус долга клуба перед Российской премьер-лигой (РПЛ), что позволяло ему выступать в чемпионате, а также предлагали реструктуризировать задолженность «при условии предоставления надлежащего обеспечения».