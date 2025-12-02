Челестини высказался о потере защитника перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о потере защитника команды Матвея Лукина перед матчем 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в воскресенье, 7 декабря.

«Вместо Лукина с «Краснодаром» сыграет другой игрок. У нас есть Джамал и Жоао. Мы им доверяем. Нам часто не хватало игроков, мы их заменяем. Я уверен во всех своих ребятах», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.