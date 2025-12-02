В испанской "Гранаде" назвали "Зенит" великим

"Гранада" опубликовала видео, в котором назвала "Зенит" великим. Видео было опубликовано в официальном Tiktok аккаунте испанской "Гранады".

На нем были показаны обнимающиеся Леброн Джеймс и Майкл Джордан, а также идентичные результаты команд в последнем туре чемпионата, а также подпись: "Легко для нас. GOAT x GOAT" (прим. ред. - Greatest Of All Time, переводится как "величайший всех времен").

Напомним, в 17-м туре РПЛ "Зенит" переиграл на своем поле казанский "Рубин" со счетом 1:0. "Гранада" с таким же счетом одолела на выезде "Культураль Леонеса" в рамках 16-го тура испанской Сегунды.