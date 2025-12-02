Футбольный агент ответил, ищут ли «Динамо» и «Спартак» новых тренеров

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, ищут ли московские «Динамо» и «Спартак» новых главных тренеров. Ранее бело-голубых покинул Валерий Карпин, а красно-белые объявили о расставании с Деяном Станковичем.

— Тимур, «Динамо» ищет нового тренера?

— Не знаю, вообще ничего не слышу про это.

— У тебя больше нет источников?

— Нет, у меня есть источники в «Динамо», но…

— Смотри, условно матч следующего тура будет решать судьбу тренера в «Динамо» и «Спартаке»?

— Хм… Не знаю по поводу «Спартака», думаю, что «Спартак» всё равно монотонно ищет нового тренера, просто всё будет зависеть от того, какая прозвучит фигура. Но не исключаю, – сказал Гурцкая в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».