Защитник «Ахмата» назвал главное качество Черчесова

Защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев назвал сильнейшую сторону главного тренера грозненцев Станислава Черчесова.

«Когда пришел Станислав Саламович, мы сразу обыграли «Зенит», «Крылья Советов». Черчесов – очень хороший мотиватор, с ним поменялась наша игра на поле», – сказал Ибишев.

Черчесов пришел в клуб летом 2025 года, когда грозненцы выдали серию из нескольких поражений и шли в зоне вылета. Сейчас команда специалиста занимает 10-ю строчку с 19 очками после 17-го тура и отрывом в четыре очка от зоны стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что Черчесов может быть приглашен на пост главного тренера в «Спартак» и московское «Динамо», где работал ранее.

Ибишев – воспитанник «Ахмата», дебютировал за основную команду в РПЛ в сезоне-2021/22. В текущем розыгрыше РПЛ провел провел 15 матчей. В марте дебютировал за сборную России.