Президент Медиалиги пожаловался на проблемы с финансированием

Президент Медиалиги: «Мы в тяжелой экономической ситуации с 2022 года. Проблемы партнеров влияют на весь спорт. В РПЛ тоже скажут, что у них трудности из-за сокращения финансирования»
Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о проблемах финансирования спортивных проектов.
«Проблемы партнеров влияют на всю индустрию спорта в стране. Если собрать стол РПЛ, то они тоже скажут, что у них очень большие проблемы из-за сокращения финансирования. Люди, которые только пришли в индустрию, пытаются найти пути решения. Мы все стали зависимы от партнеров, так как застали классные времена в индустрии. Росли контракты, появлялись амбассадоры в командах. Мы новички в этом бизнесе. Мы все как яйца в корзине, но корзина упала. Однако не все яйца разбились. Наша задача – не посыпать голову пеплом, а найти совместные и индивидуальные пути решения. Может быть, партнеры из других секторов придут. В 2026 году не получится ничего приумножить: либо сохраним, либо потеряем то, что уже есть. Мы в тяжелой экономической ситуации с 2022 года. Сейчас это отразилось на наших партнерах. Другого пути нет. Нужно найти альтернативы. Я рисковал, строя стадион, который никому, кроме меня, ##### [нафиг] был не нужен. А сейчас он позволит сохранить 100 млн рублей в год. Стадионом по паделу владеть круто, а вот по футболу – ### [фиг] знает. Главный лозунг следующего года – сохранить то, что у нас есть», – заявил глава МФЛ.
