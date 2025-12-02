Тренера «Балтики» раскритиковали за непристойный жест

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал недопустимым поведение главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Его сова приводит РИА Новости.

«Надо посмотреть регламент, в нем прописаны нарушения подобного рода. Думаю, что дисквалификацией на одну игру Талалаев не обойдется. Я оцениваю его поведение как абсолютно недопустимое, он ведет себя даже хуже, чем [бывший главный тренер «Спартака»] Деян Станкович», — сказал Колосков.

Инцидент произошел на 33-й минуте первого тайма. Сначала наставнику показали желтую карточку, но он отреагировал на это неприличным жестом, за что и получил красную карточку. После этого Талалаев выругался на судью.

За три минуты до этого с поля был удален футболист «Балтики» Ираклий Манелов за грубый фол на Руслане Литвинове. Позднее сам специалист заявил, что не собирался ничего показывать, а лишь поправлял лангетку на сломанной руке.

Встреча, которая состоялась в Калининграде, завершилась поражением «Спартака» со счетом 0:1. На 60-й минуте встречи единственный мяч забил Николай Титков. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 28 очков. «Балтика» располагается на четвертой строчке, имея в активе 32 балла.