Семшов прокомментировал главную проблему «Зенита»

Известный экс-футболист Игорь Семшов высказался о главной проблеме «Зенита» — плохой форме центральных нападающих. Он констатировал, что Александр Соболев, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду сейчас не соответствуют требованиям тренерского штаба сине-бело-голубых.

© Чемпионат.com