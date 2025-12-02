Тренер и защитник продлили контракт с «Амкалом»

Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что главный тренер Виталий Панов и защитник Илья Скроботов продлили контракты с командой.
«Никаких проблем с продлением не возникло, наоборот, меня поддержала вся команда», – заявил президент «Амкала».
Ранее Герман рассказал, что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. «Амкал» покинули Данила Ежков, Нодар Кавтарадзе, Леон Сабуа и Давид Папикян.
Юрий Бородавко: «Впереди большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – Олимпийским играм»
Вайцеховская о решении CAS по лыжникам: «Слишком много вопросов. Вряд ли у кого есть сомнения, что FIS будет всячески затягивать решение по каждому из них»
Калинюк о полете на частном самолете «Татнефти» на обмен в Уфу: «Стал арабским шейхом на пару часов. В каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком»
Юрий Бородавко: «Впереди большая работа, которая приведет нас к логическому завершению – Олимпийским играм»
Вайцеховская о решении CAS по лыжникам: «Слишком много вопросов. Вряд ли у кого есть сомнения, что FIS будет всячески затягивать решение по каждому из них»
Калинюк о полете на частном самолете «Татнефти» на обмен в Уфу: «Стал арабским шейхом на пару часов. В каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком»