Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»

Sports.ru

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что главный тренер Виталий Панов и защитник Илья Скроботов продлили контракты с командой.

Тренер и защитник продлили контракт с «Амкалом»
© Sports.ru
«Никаких проблем с продлением не возникло, наоборот, меня поддержала вся команда», – заявил президент «Амкала».

Ранее Герман рассказал, что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. «Амкал» покинули Данила Ежков, Нодар Кавтарадзе, Леон Сабуа и Давид Папикян.

Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости