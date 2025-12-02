Защитник «Ростова» высказался об уходе Карпина из «Динамо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался об уходе с поста главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Ранее футболист тренировался под руководством специалиста.

© ФК "Динамо"

«Как отреагировал на уход Карпина из «Динамо»? Это жизнь, все бывает. Сейчас я игрок «Ростова», смысл мне переживать за тренера другой команды? Обидно, что сорвался переход? Нет», – сказал Мелехин.

Ранее сообщалось, что Карпин планировал подписать в московский клуб из «Ростова» своих экс-подопечных Мелехина и Илью Ваханию. После ухода тренера слухи утихли.

Мелехин – самый дорогой российский центральный защитник в возрасте до 21 года по версии Transfermarkt – 3 млн евро. В текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей и забил один мяч.

Ранее Карпин заявил, что больше не планирует совмещать работу в клубе и сборной.