"Локомотив" сделал финальное предложение Баринову

Дмитрий Баринов получил новое предложение от красно-зеленых. По данным источника, московский "Локомотив" направил Дмитрию Баринову очередное предложение по продлению контракта.

© ФК "Локомотив"

Сообщается, что новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты игрока, а условия будут лучшими в команде. Подчеркивается, что данное предложение - финальное. Увеличивать его клуб не намерен.

29-летний опорный полузащитник является воспитанником и капитаном "Локомотив". За основную команду Баринов играет с 2015 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 9 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в составе "железнодорожников" 23 матча, забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.