В ЦСКА заявили о стремлении «добавить дядек»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв заявил о стремлении подписать в клуб нескольких опытных исполнителей.

— Нужны опытные футболисты. Одно из направлений, над которым мы сейчас работаем, — это добавить дядек, добавить опытных игроков. И работа с молодыми футболистами — это всегда риск. Никогда не знаем в 16-17 лет, что будет с игроком через год. Это риск, но это и кайф, когда развиваются молодые игроки, особенно свои молодые. Важно не закрыть им дорогу наверх. Не купить на место своего таланта ветерана, который приедет доигрывать — это очень важная часть работы. Иногда болельщики критикуют, им хочется готовых футболистов. Мы сейчас над этим работаем и пытаемся, чтобы два-три таких игрока появились. Но это очень сложно на сегодняшний день», — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».