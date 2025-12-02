В ЦСКА прокомментировали новости об интересе к полузащитникам

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв прокомментировал новости об интересе армейского клуба к полузащитникам «Локомотива» Дмитрию Баринову и Сергею Пиняеву.

— Про ЦСКА говорили, что клубу интересны Пиняев и Баринов. Армейцы готовы активно вести себя как на внешнем, так и на внутреннем рынке?

— Здесь двусторонняя история. Не только мы хотим русский костяк, но и русские футболисты хотят в этом костяке играть. Не секрет, что любой российский футболист при переговорах в первую очередь говорит: «Я хочу играть в команде, где центр полузащиты это Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, в обороне играет Дивеев, а на воротах стоит Акинфеев». Потому что эти люди говорят на одном языке, им классно играть вместе. Давайте говорить прямо: ЦСКА — это базовый клуб сборной. И сюда хотят просто потому, что это наши, они хотят играть вместе, они многие дружат. И здесь очень часто история [интереса] идёт не из ЦСКА. Последние лет пять россияне — это приоритет для ЦСКА. И мы всегда, если есть возможность, пытаемся сработать, привести талантливого россиянина в ЦСКА, — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».