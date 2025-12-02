Директор ЦСКА объяснил, почему клуб хочет продлить контракт с Челестини

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелёв объяснил, почему армейский клуб уже сейчас хочет продлить контракт с главным тренером Фабио Челестини, который возглавил команду прошлым летом. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до 2027 года.

— Появились новости, что ЦСКА хочет продлить контракт с Челестини. Не слишком ли рано? Почему именно сейчас?

— На данный момент мы нашли своего тренера. Это то, о чём разговаривали с каждым главным тренером ЦСКА за последние три года: и с Федотовым, и с Николичем, и с Челестини. ЦСКА — это преемственность и традиции. Здесь нужен эпохальный тренер, который пришёл надолго. Это показывает история ЦСКА. И для нас сейчас очевидно, что мы с Фабио подходим друг другу, как клуб и тренер: по духу, по целям, по футболу, в который мы играем. Поэтому, почему нет? Если есть возможность, давайте сделаем это сейчас. Зачем оттягивать?, — сказал Шевелёв в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».