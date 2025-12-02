«Ливерпуль» и «Арсенал» могут приобрести нападающего у «Реала»

«Ливерпуль» и «Арсенал» готовят предложения по крайнему нападающему мадридского «Реала» Родриго Гоэсу, который может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «сливочные» сообщили заинтересованным сторонам, что рассмотрят возможность продажи 24-летнего футболиста, если их устроит предложение. Подчёркивается, что «Реал» готов отпустить Родриго за € 85-90.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.