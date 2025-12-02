Винисиус начал высказывать претензии судье на пятой минуте игры с «Жироной» — DAZN

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор начал выражать недовольство судейством Де Бургоса Бенгоэчеа с пятой минуты матча с «Жироной» (1:1) в 14-м туре Ла Лиги.

«Это безумие, это ненормально. Он ни разу не зафиксировал нарушение», — приводит слова Винисиуса AS со ссылкой на DAZN.

Подчёркивается, бразильский футболист посчитал судейство слишком лояльным. После одного из принятых рефери решений Винисиус произнёс в адрес арбитра: «Ты всю игру такой, это невозможно».

Болельщики «Жироны» освистывали нападающего «Реала», когда он касался мяча. На один из подобных эпизодов Винисиус отреагировал, крикнув «Во второй дивизион», и показал соответствующий жест.