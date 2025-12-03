Футболист "Балтики" сравнил Карпина и Талалаева

Футболист "Балтики" Бевеев сравнил Карпина и Талалаева

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и наставник "Балтики" Андрей Талалаев похожи построением игры в обороне.Такое мнение ТАСС высказал защитник "Балтики" Мингиян Бевеев.

Бевеев дебютировал за сборную России в этом году, всего за национальную команду он провел 4 игры.

"Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много, - сказал Бевеев. - В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в "Балтике", поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то все понятно становится".

