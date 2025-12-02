Алонсо ответил об отношении к критике своей работы в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, как он относится в сомнениях относительно его работы в «Королевском клубе».

«Мы находимся там, где находимся в турнирной таблице Ла Лиги и в Лиге чемпионов. Мы живём под давлением и критикой. Это мадридский «Реал», и здесь нужно сосредоточиться на работе, совершенствовании и победах, чтобы подойти к апрелю и маю претендующими на все трофеи», — приводит слова Алонсо Sport.es.

Испанский тренер возглавил «Реал» минувшим летом. После 14 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 33 очка и на текущий момент занимают второе место. В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов мадридская команда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.