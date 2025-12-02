Защитник "Ахмата" обозначил главное качество Черчесова

Защитник "Ахмата" Турпал-Али Ибишев рассказал, что изменил Черчесов в команде.

© Rusfootball

"Когда пришел Станислав Саламович, мы сразу обыграли "Зенит". Черчесов - очень хороший мотиватор, с ним поменялась наша игра на поле", - сказал Ибишев в интервью Metaratings.

Станислав Черчесов возглавил "Ахмат" в августе этого года. После 17 сыгранных туров команда располагается на 10 строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 19 очков. В последнем туре грозненцы обыграли московское "Динамо" со счетом 2:1. Эта победа стала для команды первой после серии из четырех поражений подряд в чемпионате страны.

В следующем туре "Ахмат" сыграет против "Оренбурга" на своем поле. Игра состоится в пятницу, 5 декабря.