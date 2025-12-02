Бывший футболист "Ростова" Каньенда умер на 44-м году жизни

Бывший нападающий футбольного клуба "Ростов" Исо Каньенда умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Исо был одним из любимчиков ростовских болельщиков в нулевые годы и до последнего старался поддерживать связь со своими бывшими одноклубниками по "Ростову". Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - написано в заявлении пресс-службы команды.

Каньенда выступал за "Ростов" в 2003-2005, 2006-2007 годах, провел 123 официальных матча, забив в них 22 гола и отдав 14 результативных передач. Также нападающий выступал в России за московский "Локомотив", волгоградский "Ротор", брянское "Динамо" и "Камаз" из Набережных Челнов. За сборную Малави он провел 54 матча и отметился 13 голами.