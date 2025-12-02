Кроос ответил, должен ли «Реал» подписать футболиста, похожего на него
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением, обязательно ли «сливочным» подписывать футболиста, похожего на него, чтобы добиваться результатов.
«Команда должна искать способ побеждать с игроками другого типа. Я являюсь первым человеком, который предпочёл, чтобы «Реал» выиграл [трофей], эти разговоры прекратились. Наша связка с Каземиро и Модричем в прошлом. Это два разных поколения, важно адаптироваться к тому, что есть сейчас. Не говорю, что одно лучше другого. Это другой типаж футболистов, но не значит, что они лучше или хуже», — приводит слова Крооса Marca.
Полузащитник выступал в составе «Реала» с 2014 по 2024 год. За этот период он пять раз выиграл Лигу чемпионов.