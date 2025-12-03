Мостового назвали самым талантливым безработным

Бывший защитник "Спартака", футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Александра Мостового самым талантливым специалистом без работы.

Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая дает ему право занимать должность ассистента главного тренера в клубах Российской Премьер-Лиги, а также работать главный в Первой лиге и дивизионах ниже.

"Самый талантливый, кому не дают работать, — это "Царь". Талант раскрывается, когда дают работать. А здесь человеку этого не дают. Ему лицензию дали, а некоторые их покупали. Вот Мостовой не покупал. Ему надо дать работу, дать «Спартак». Мостовой везде все сказал, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Все уверены, что он провалится. Талалаев в течение месяца — об этом "Царь" говорил — три клуба поменял. А Мостовому даже исполняющего обязанности не дают", — сказал Бубнов в программе "Коммент.Шоу".

Александр Мостовой является лучшим бомбардиром среди россиян, выступавших за рубежом. В его активе — 99 забитых мячей за французские клубы "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельту" и "Алавес".