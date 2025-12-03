ЦСКА обратился в ЭСК по эпизодам матча с «Оренбургом»

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 17‑го тура МИР РПЛ против «Оренбурга», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© Матч ТВ

Матч прошел в субботу в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

— ЦСКА — «Оренбург»: обратился «Оренбург» по неназначению пенальти на 47‑й минуте и по засчитанному взятию ворот на 83‑й минуте. Также обратился ЦСКА по незасчитанному взятию ворот и неназначенному пенальти на 92‑й минуте. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала): обратилось «Динамо» по неназначению пенальти на 83‑й минуте. «Сокол» — «СКА‑Хабаровск»: обратился «Сокол» по назначению пенальти на 39‑й минуте, — сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.