Экс-вратарь «Спартака» рассказал о причинах ухода из клуба

Бывший вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал, что инициатором его ухода из команды был тогдашний главный тренер красно-белых Деян Станкович. Селихов выступал за "Спартак" с 2017 по 2025 год, в феврале 2025-го он перешел в екатеринбургский "Урал".

"Было тяжеловато, но я знал, что мое время в "Спартаке" подходит к концу. Инициатором расставания был главный тренер", — сказал Селихов в беседе с "Матч ТВ".

За "Спартак" Александр Селихов провел 102 матча, в 30 из которых отыграл на ноль. В остальных 72 поединках голкипер пропустил 117 мячей. На данный момент за "Урал" Селихов отыграл 27 встреч, среди которых — 13 на ноль. В оставшихся 14 встречах Александр пропустил 22 гола.

Контракт вратаря с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 900 тыс. евро.