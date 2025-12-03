Выяснилось, уволят ли Осинькина из «Сочи» в зимнюю паузу

«Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, но руководство клуба не рассматривает вопрос о смене главного тренера Игоря Осинькина в период зимней паузы.

Последний матч «Сочи» в рамках 17-го тура РПЛ, состоявшийся в понедельник на домашнем поле, завершился безголевой ничьей с махачкалинским «Динамо» (0:0). С девятью набранными очками подопечные Осинькина располагаются на 16-м месте в чемпионате.

В настоящий момент руководство «Сочи» не рассматривает кандидатуры на пост главного тренера и не планирует увольнять Осинькина во время зимнего перерыва. Однако сама команда может претерпеть значительные изменения в своем составе в межсезонье.

60-летний Осинькин присоединился к «Сочи» в начале сентября. За время его работы команда провела 10 матчей в чемпионате, одержав две победы и набрав 8 очков из максимально возможных 30. Завершающий матч РПЛ перед зимним перерывом запланирован на 7 декабря, когда «Сочи» сыграет дома с «Локомотивом».