Жена Карпина ответила на вопрос об отношениях ее мужа с Гусевым

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, отреагировала на слухи о напряженных отношениях между её мужем и его бывшим помощником в штабе московского «Динамо» Роланом Гусевым. Ранее Гусев в одном из интервью осудил физическую подготовку команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, который пришёл в клуб при Карпине.

— ВГК [Валерий Георгиевич Карпин] совсем в ссоре с Роланом был?

— Не был вообще, — ответила супруга Карпина в соцсетях.

Карпин покинул «Динамо» 17 ноября. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых выступает Ролан Гусев.