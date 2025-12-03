Черчесов ответил, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

Черчесов заявил, что "Динамо" и "Спартак" не обращались к нему
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что московские «Динамо» и «Спартак» не обращались к нему, передает «Спорт день за днем».
17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России.
11 ноября «Спартак» расторг соглашение с сербом Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.
Ранее Андрей Аршавин назвал тренера, который подходит «Спартаку».
Главное сейчас