Легионер "Динамо" раскритиковал выступление команды

Нападающий московского "Динамо" Николя Муми Нгамале оценил выступление команды в первой части сезона 2025/2026.

© ФК "Динамо"

После 17 туров бело-голубые с 20 очками располагаются на 9-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

"Считаю, что мы показали очень плохой результат. "Динамо" давно не было в таком положении, при мне команда впервые находится так низко в таблице. Поэтому оценка отрицательная", — сказал Нгамале в беседе с "Матч ТВ".

В 18 туре РПЛ, который станет для команд последним в 2025 году, динамовцы сыграют в гостях со "Спартаком" (6-е место, 28 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.

В активе Муми Нгамале в текущем сезоне — 9 матчей и один гол в чемпионате, а также 5 игр и одна результативная передача в Кубке России.