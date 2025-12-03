«В «Спартаке» его не видят». Генич посоветовал тренера для «Динамо»

Чемпионат.comиещё 1

Известный футбольный комментатор Константин Генич посоветовал московскому «Динамо» назначить на пост главного тренера Станислава Черчесова, который ныне возглавляет «Ахмат».

Комментатор Генич посоветовал «Динамо» тренера
© Чемпионат

«Я бы выбрал Черчесова. Этот союз должен был воссоединиться ещё раньше. Возможно, Станислав Саламович хочет в «Спартак». Но там его не видят. А «Динамо» будто колебалось. Тем более у Черчесова в команде есть история с шестью победами в Лиге Европы. Они сделали ставку на амбиции Карпина, но не срослось. Но амбиции Черчесова и его опыт выигрывать чемпионаты могли бы здорово подсобить амбициям «Динамо», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Чемпионат.com: главные новости
промо изображение
Чемпионат.com: главные новости