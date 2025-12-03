Представлен список финалистов на награду лучшему игроку мира

Globe Soccer Awards представил список финалистов на награду лучшему игроку мира 2025 года
Объявлены имена финальных номинантов на награду лучшему игроку мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards.
Номинанты на награду лучшему игроку мира 2025 года: Усман Дембеле, Дезире Дуэ (оба — «Пари Сен-Жермен»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Винисиус («Реал» Мадрид), Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья (оба — «Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Витинья («Пари Сен-Жермен») и Ламин Ямаль («Барселона»).
По итогам 2024 года награду лучшему игроку по версии Globe Soccer Awards получил Винисиус.