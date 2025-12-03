Экс-полузащитник сборной России сравнил игру «Зенита» и «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением об игре «Зенита» и «Краснодара» в сезоне РПЛ-2025/26.

© ФК "Зенит"

‎

‎«Глобально «Краснодар» показывает самую целостную, такую уверенную игру. «Зенит» в моем понимании где-то даже перебрал очков. А потенциал у «Зенита» гораздо больше, как мне кажется», — заявил Радимов.

‎

‎После 17 туров чемпионата России «Краснодар» является лидером турнирной таблицы, набрав 37 очков. Следом идет ЦСКА. У армейцев 36 очков. «Зенит» замыкает тройку лидеров (36).

‎

‎В последнем туре перед зимней паузой «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч 18-го тура РПЛ состоится 7 декабря в Краснодаре на стадионе «OZON Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

‎

‎«Зенит» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».