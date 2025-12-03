Гендиректор "Акрона" ответил на вопрос о будущем Дзюбы

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев ответил на вопрос о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы.

Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.

"У Дзюбы все прекрасно, он — молодец, старается и помогает команде. Продлим ли контракт с ним? Поговорим об этом в конце сезона", — передает слова Клюшева "Спорт-Экспресс".

Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. На данный момент в его активе — 39 матчей, 15 забитых мячей и 11 результативных передач в составе тольяттинской команды, включая 15 игр, 5 голов и 4 ассиста в сезоне 2025/2026.

В 18 туре чемпионата России текущего сезона "Акрон" сыграет дома с "Оренбургом". Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря. Начало — в 19:00 мск.