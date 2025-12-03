«Барселона» лишилась полузащитника

Ольмо не сыграет до конца года из-за вывиха плеча. Хавбек «Барселоны» пропустит не менее 4 недель (As)
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не сыграет до конца года из-за травмы плеча.
Ольмо получил повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги против «Атлетико» (3:1), неудачно упав после забитого гола на 65-й минуте. Испанец не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел Ферран Торрес.
Как сообщает As, у Ольмо вывих плеча – ожидается, что хавбек «Барселоны» пропустит не менее четырех недель. Таким образом, он не сыграет до конца 2025 года.
Баринов решил перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой. Капитан «Локомотива» сообщил руководству, что хочет покинуть клуб (Андрей Панков)
Гауфф вошла в список американского Forbes «30 до 30»
Ротенберг о травме во время игры в Финляндии: «От силового приема у меня сломались ребра и коснулись легкого. Очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь»
Баринов решил перейти в ЦСКА, трансфер может состояться уже этой зимой. Капитан «Локомотива» сообщил руководству, что хочет покинуть клуб (Андрей Панков)
Гауфф вошла в список американского Forbes «30 до 30»
Ротенберг о травме во время игры в Финляндии: «От силового приема у меня сломались ребра и коснулись легкого. Очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь»