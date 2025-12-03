«Барселона» лишилась полузащитника

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не сыграет до конца года из-за травмы плеча.

Ольмо получил повреждение во вчерашнем матче Ла Лиги против «Атлетико» (3:1), неудачно упав после забитого гола на 65-й минуте. Испанец не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел Ферран Торрес.

Как сообщает As, у Ольмо вывих плеча – ожидается, что хавбек «Барселоны» пропустит не менее четырех недель. Таким образом, он не сыграет до конца 2025 года.