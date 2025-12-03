В Малави прокомментировали сообщения о смерти экс-футболиста «Локомотива»

Малавийский телеканал Luntha Television опроверг сообщения о смерти бывшего футболиста «Локомотива» и «Ростова» Исо Каньенды.

Во вторник появилась информация, что экс‑форвард сборной Малави скончался на 44‑м году жизни.

— Телеканал Luntha Television приносит искренние извинения широкой общественности и семье Каньенды за опубликованную на нашей официальной странице статью, в которой ошибочно утверждалось, что Каньенда скончался. Мы хотим прямо заявить, что эта информация ложна, поскольку нам известно, что Каньенда жив, и мы молимся за него. Мы инициировали внутреннюю проверку, чтобы разобраться в причинах произошедшего и усилить наши процедуры проверки для предотвращения повторения подобных инцидентов, — говорится в тексте Luntha Television.

Каньенда ранее сообщал, что у него диагностирован рак печени, и он проходит лечение в Великобритании, где в настоящее время находится.

Также в России Каньенда выступал за КАМАЗ, «Ротор», брянское «Динамо» и «Локомотив», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата в 2005 году. За сборную Малави Каньенда провел 60 матчей и забил 19 голов.