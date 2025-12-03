Объявлены финалисты на приз лучшему тренеру мира

Объявлены имена финальных номинантов на награду лучшему футбольному тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. В финальный список попали шесть специалистов.

Так, за награду поборются: Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), и Арне Слот («Ливерпуль»).

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде.

В прошлом году лучшим тренером мира по версии GSA был признан Карло Анчелотти, возглавлявший мадридский «Реал». Сейчас он тренирует сборную Бразилии.