Экс‑вратарь «Спартака» назвал игру, по которой его будут помнить

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов в эфире «Матч ТВ» назвал матч, по которому его будут помнить, а также рассказал, что хотел бы пожелать сам себе мудрости и правильных поступков.
Селихов в феврале пополнил состав «Урала». Ранее футболист выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
— Мудрости (пожелаю себе), наверное, и правильных поступков как на поле, так и за его пределами.
— В будущем или в прошлом?
— В будущем.
— По какому матчу будут помнить Селихова?
— Думаю, наверное, по «Легии». Или «Сокол» — «Урал» (смеется), — сказал Селихов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
В декабре 2021 года «Спартак» выиграл у польской «Легии» (1:0) в матче Лиги Европы в Варшаве. В компенсированное время, когда «Спартак» уже вел в счете, арбитр назначил 11‑метровый в ворота «красно‑белых», но Селихов отразил пенальти. «Спартак» тогда занял первое место в группе С и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, опередив итальянский «Наполи», английский «Лестер» и «Легию».
