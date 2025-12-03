Баринов решил сменить клуб

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА
Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Переход произойдёт либо летом на правах свободного агента, либо зимой, если клубы сумеют договориться о сумме трансфера.
«Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В «Локомотиве» до последнего тянули с предложением нового контракт своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена. Новое руководство «Локомотива» в лице Бориса Ротенберга не смогло изменить ситуацию. ЦСКА же был с лета заинтересован в Баринове, особенно игрока хотел видеть в составе Фабио Челестини. За осень этот интерес никуда не исчез. В итоге трансфер состоится, ключевое решение Баринов для себя уже принял, о чём проинформировал руководство «Локомотива» и Михаила Галактионова», — добавил источник «Чемпионата».
