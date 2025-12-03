Баринов решил сменить клуб

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов решил перейти в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход произойдёт либо летом на правах свободного агента, либо зимой, если клубы сумеют договориться о сумме трансфера.