Тренера «Спартака» назвали временной фигурой

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадима Романова временной фигурой, передает «РБ Спорт».

«Я все равно думаю, что Романов временная фигура, которая вроде бы делает свою работу хорошо. Но «Спартаку» всё равно нужен фундаментальный тренер, который будет ставить перед командой задачу не попадание в финал Кубка или третье место», — сказал Радимов.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.