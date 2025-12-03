Фанаты «Партизана» требуют отставки президента клуба

Уход главного тренера Желько Обрадовича привел к конфликту «Партизана» со своими болельщиками, но последнее заявление специалиста сконцентрировало активность фанатского сообщества на фигуре президента.

Фанатская организация требует отставки Остои Мияйловича и надеется на нормализацию обстановки в клубе и возвращение Обрадовича. Активисты намерены начать сбор подписей и инциировать общественные и правовые каналы для давления на клуб, а пока просят сообщество воздержаться от беспорядков и насилия и дать «Партизану» время на встречные шаги.