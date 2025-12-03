Экс-президент "Локомотива" назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ

Бывший президент "Локомотива" назвал лучшего футболиста первой части сезона РПЛ
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов в комментарии Rusfootball.info назвал лучшего футболиста первой половины сезона РПЛ.
- Я не люблю в этом вопросе выделять иностранных футболистов. Назову Алексея Батракова, ведь сейчас у него очень важное время. После прошлого сезона, который стал для Леши очень успешным, наступил второй сезон, который обычно, как правило, трудно дается молодым футболистам. Нужно подтверждать уровень, доказывать свою состоятельность, не сбавлять обороты. И Батраков с этим справляется - показывает феноменальную результативность, помогает атаке, вообще многое у чужих ворот строится через него.